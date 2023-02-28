Burdur'da çıkan yangında ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Hacılar Köyü'nde çıkan yangında ev samanlık ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay gece saat 00.00 sularında Burdur'a bağlı Hacılar Köyü'nde meydana geldi. Mesut Yalvaç'a ait evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelerek müdahale ettiği yangında ev ve bitişiğinde bulunan ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR