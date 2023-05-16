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Burdur'da çıkan ev yangınında maddi hasar oluştu

Burdur'da çıkan ev yangınında maddi hasar oluştu

3. Sayfa Haberleri

Burdur'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştuKışla Mahallesi Demir Sokak'ta Halil Ocaklı'ya ait olan ve Hasan Çintaş'ın oturduğu evde üçlü prizin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Burdur'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Kışla Mahallesi Demir Sokak'ta Halil Ocaklı'ya ait olan ve Hasan Çintaş'ın oturduğu evde üçlü prizin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede yangına müdahale etmesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluşurken yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. - BURDUR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Burdur 3. Sayfa Haberler

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