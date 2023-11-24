Burdur'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 23 kişi tutuklandı

Burdur'da hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Burdur'da hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün kent genelinde suçun önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Polis ekiplerince kentte 18-24 Kasım'da yapılan asayiş çalışmasında 60 olayın aydınlatıldığı, toplamda 78 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

"Hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan hakkında aranma kaydı bulunan 24 şüphelinin belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 1 kişi serbest bırakıldı.

Ayrıca yapılan çalışmada hırsızlıktan 4 yıl 2 ay ile dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan 2 hükümlü de yakalanarak cezaevine teslim edildi.