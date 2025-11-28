Burdur'da Çelik Kasa Hırsızlığı Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Burdur'da çelik kasalardan hırsızlık yapan 6 şahıs, İstanbul ve Diyarbakır illerini de içine alan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Gökçebağ köyü 2. organize sanayi bölgesindeki 2 iş yerinde meydana gelen çelik kasa hırsızlığı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı incelemede hırsızlık olayının iş yerlerinin bulunduğu karayolu altındaki menfez hatlarından giren yüzü maskeli kişilerce gerçekleştirildiği tespit edildi.

3 ilde eş zamanlı operasyon

Olayla ilgili 927 farklı noktadan elde edilen toplam 890 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelilerin kullandığı araçlara yönelik 12 ayrı ilden Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin diğer illerde meydana gelen benzer kasa hırsızlığı olaylarıyla bağlantılı oldukları belirlendi. İstanbul ve Diyarbakır illerini de içine alan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR