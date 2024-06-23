Burdur'da Çalıntı Araç Kovalamacası: 17 Yaşındaki Sürücüye 82 Bin TL Cezası

Burdur'da bir aracın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 17 yaşındaki sürücünün peşine düştü. Yaşanan kovalamacada kaza yapıp yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalanan gence 82 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Nene Hatun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.G. isimli bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine Yeni Mahalle Demokrasi Parkı yakınlarında park halinde olan 15 NY 648 plakalı Tofaş otomobilinin çalındığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Aracın Bağlar Mahallesi Topraklık Caddesi üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına yakalanması üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Polis ekiplerini karşısında gören Ş.Y. (17), panikleyerek kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacanın sonunda Nene Hatun Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarpan Ş.Y., araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Bir apartmanın bahçesinde polis ekipleri tarafından kıstırılarak yakalanan Ş.Y., gözaltına alınarak polis merkezine götürülürdü. Birçok trafik ihlali yapan ve ehliyetsiz olarak araç kullanan Ş.Y.'ye farklı maddelerden toplamda 82 bin 346 TL para cezası uygulandı. Gencin trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli mercilere sevk edileceği öğrenildi. - BURDUR