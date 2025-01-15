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Burdur'da Bisiklet Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı

Burdur'da Bisiklet Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı
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Burdur'da bisikletiyle ilerleyen Gülsüm K. önündeki hafif ticari aracın hareket etmesiyle panikleyerek düştü ve yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kadın hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Burdur'da cadde üzerinde bisikletiyle ilerlerken önündeki hafif ticari aracın hareket etmesiyle panikleyip düşen kadın sürücü yaralandı.

Olay, saat 22.35 sıralarında Burdur'un merkez Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bisikletiyle cadde üzerinde seyir halinde olan Gülsüm K., yol kenarındaki 02 EF 610 plakalı hafif ticari aracın yola çıktığını fark edince panikleyerek bisikletinden düşerek yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hafif ticari araçtaki kişiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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