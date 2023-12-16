Burdur'da bir kişi, evinin mutfağında ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur'da bir kişi, annesi tarafından evinin mutfağında ölü bulundu

Burdur'da bir kişi, annesi tarafından evinin mutfağında ölü bulundu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Burdur merkez Bağlar Mahallesi Dorum Dede Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oğlu Mustafa Nihat Candan'ı (52), evinin mutfağında yerde hareketsiz halde bulan anne 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa Nihat Candan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen adli tabip tarafından normal ölüm olarak değerlendirilen olay sonrası Mustafa Nihat Candan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. - BURDUR