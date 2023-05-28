Burdur'da Bir Kadın, Tartıştığı Kocasını Öldürdü

Burdur'un merkeze bağlı Düğer köyünde bir kadın, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Kadın, 112 Acil Çağrı merkezini arayarak ambulans istedi ancak kocası hayatını kaybetti.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

Burdur'un merkeze bağlı Düğer köyünde bir kadın, tartıştığı eşini öldürdü.

Burdur merkez Düğer Köyü'nde oturan 10 yıllık evli çift sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında üç çocuk annesi kadın eşini av tüfeği ile vurdu. Kadın, eşini vurduktan sonra 112 Acil Çağrı merkezini arayarak ambulans istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, kadının kocasının hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken eşini öldüren kadın, Jandarma ekipleri tarafından Hacılar Jandarma Karakolu'na götürüldü. Jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbiri aldı.