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Burdur'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Yaralandı

Burdur'da Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğul Yaralandı
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Burdur'un Taşkapı köyünde bir düğünde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı. Husumetli iki taraf arasında yaşanan olayda, Fikret G. tarafından bıçaklanan Sezgin A. ve Cemali A., hastaneye kaldırıldı. Olayın faili yakalandı.

Burdur merkeze bağlı Taşkapı köyünde aralarında husumet bulunan iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada baba oğul bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Taşkapı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki bir düğünde Sezgin A. (44) ve oğlu Cemali A. (20), aralarında husumet bulunan Fikret G. (21) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Fikret G., Sezgin A. ve oğlu Cemali A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı baba oğul ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın faili Fikret G. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası yaralıların yakınları ise acil kapısına akın etti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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