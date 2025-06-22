Burdur'da Bahçede Yakılan Ateş Evleri Yaktı

Burdur'da Bahçede Yakılan Ateş Evleri Yaktı
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İğdeli köyünde bahçede yakılan ateşin evlere sıçraması sonucu 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Burdur merkeze bağlı İğdeli köyünde bahçede yakılan ateşine evlere sıçraması sonucu biri metruk 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı İğdeli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması sonucu alevler Emine Gül ve Ramazan Gül'e ait evlere sıçradı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye Burdur, Kemer, Karamanlı, Büğdüz köyü itfaiyeleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken 2 ev ve 1 metruk bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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