Burdur'da baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Burdur'un Bağlar Mahallesi'nde bir evde çıkan baca yangını, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi 14003 Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden yoğun dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yapılan incelemede yangının evin bacasında çıktığı tespit edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
