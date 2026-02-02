Haberler

Burdur'da baca yangını korkuttu

Burdur'da baca yangını korkuttu
Güncelleme:
Yenice Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan baca yangını itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Burdur'da çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Yenice Mahallesi Mumcu Sokak üzerindeki müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden yoğun dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yapılan incelemede yangının evin bacasında çıktığı tespit edildi. - BURDUR

