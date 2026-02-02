Burdur'da baca yangını korkuttu

Burdur'da çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Yenice Mahallesi Mumcu Sokak üzerindeki müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden yoğun dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yapılan incelemede yangının evin bacasında çıktığı tespit edildi. - BURDUR