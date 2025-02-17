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Burdur'da Baca Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Burdur'da Baca Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı
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Burdur'un İnönü Mahallesi'nde bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangın, kalorifer sisteminin bacasındaki kurumların tutuşması sonucu meydana geldi.

Burdur'da 4 katlı binada çıkan baca yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında merkez İnönü Mahallesi Çiftçi Sokak üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kalorifer sistemiyle ısınan binanın bacasındaki kurumların tutuşması sonucu yangın çıktı. Çevredekiler dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahale etti. Yangın söndürme tüpleri ve su ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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