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Burdur'da baba ve oğulun katil zanlısı adliyeye sevk edildi

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan olayda baba ve oğlu kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Katil zanlısı Metin Kızıllı adliyeye sevk edildi.

Burdur'da baba ve oğulun katil zanlısı adliyeye sevk edildi

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda baba ve oğlu iş yerlerinin önünde kurşun yağmuruna tutarak öldüren Metin Kızıllı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ramazan Tinve oğlu Muharrem Tinile alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan Metin Kızıllı07 BST 882 plakalı otomobiliyle Muharrem Tin'in Gölhisar'daki iş yerinin önüne geldi. Burada iş yeri önünde bekleyen baba oğulun yanına yürüyerek gelen Metin Kızıllı pompalı tüfeğiyle Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i vurarak olay yerinden hızla kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan baba oğul ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba Ramazan Tin'in hayatını kaybettiği belirlenirken oğlu Muharrem Tin ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra otomobiliyle olay yerinden kaçan Metin Kızıllı'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri çok geçmeden Tefenni ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Ramazan Tin'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gölhisar Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Muharrem Tin ise ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Başından vurulan ve burada ameliyata alınan Muharrem Tin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Metin Kızıllı, polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölhisar Burdur Baba

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