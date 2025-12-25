Haberler

Uçurumda mahsur kalan köpeklerini halatla inerek kendi imkanlarıyla kurtardılar

Burdur'da domuz avına çıkan avcılar, uçuruma düşen av köpeklerini kendi imkanlarıyla halat kullanarak kurtardı. Gece boyunca kurtarma çalışmaları yapan avcılar, sabah olduğunda köpeği başarıyla kurtardılar.

Burdur'da avcılar uçuruma düşen av köpeklerini kendi imkanları ile metrelerce derinlikteki uçuruma halatla inerek sağ salim çıkardı.

Burdur'un Büğdüz köyünden Askeriye köyü mevkiine domuz avı için giden avcı grubu, av sırasında grubun en sadık dostlarından biri olan av köpeği, dengesini kaybederek dik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Olayın gece saatlerinde gerçekleşmesi ve bölgenin sarp yapısı nedeniyle ilk etapta köpeğe ulaşamadılar. Durumu AFAD ekiplerine bildiren avcılar, ekipleri beklemeden harekete geçti. Geceyi uçurum kenarında endişe içinde geçiren avcılar, gün ağarır ağarmaz kendi imkanları ile köpeği kurtarmak için çalışmaya başladı.

Köpeklerini kurtarmak için avcılar, yanlarındaki halatlarla profesyonel dağcıları aratmayan bir yöntem izledi. Arkadaşlarının yardımıyla halatla uçurumdan aşağı inen bir avcı, mahsur kalan köpeğe ulaşmayı başardı. Büyük bir titizlikle yukarı çekilen köpek, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Dostlarını sağ salim kucaklarına alan avcılar, "O bizim sadece köpeğimiz değil, yol arkadaşımız. Onu orada bırakamazdık" ifadelerini kullandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
