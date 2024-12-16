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Burdur'da Av Tüfeğiyle Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti

Burdur'da Av Tüfeğiyle Vurulan Çocuk Hayatını Kaybetti
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Burdur'da evde arkadaşlarıyla otururken av tüfeğiyle vurulan 15 yaşındaki Halil Can Çavaş, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak evde bulunan 3 çocuk gözaltına alındı.

Burdur'da arkadaşlarıyla evde otururken av tüfeğiyle vurulan ve ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak evde bulunan 3 çocuk gözaltına alındı.

Olay, merkez Karasenir Mahallesi Vişne Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan silahlı yaralama ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki Halil Can Çavaş'ı karın bölgesinden vurulmuş bir şekilde kanlar içinde buldu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anında evde bulunan diğer 3 çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Halil Can Çavaş burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın nasıl gerçekleştiği ile ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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