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Burdur'da Av Tüfeği ile Açılan Ateş Sonucu Kadın Yaralandı

Burdur'da Av Tüfeği ile Açılan Ateş Sonucu Kadın Yaralandı
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Burdur'da otobüs durağında bekleyen bir kadın, karşıdan av tüfeği ile ateş açılması sonucu bacağından yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Burdur'da işe gitmek için otobüs durağında bekleyen kadın, yolun karşı tarafından av tüfeği ile ateş açılması sonucu bacağından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Burdur merkez Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işe gitmek için durakta otobüs bekleyen R.K.'ya yolun karşısından av tüfeği ile ateş edildi. Saçmaların bacağına isabet ettiği R.K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şahsın E.E. olduğunu tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırıda hasar gören durakta incelemelerde bulundu.

Hastanede tedavi altına alınan R.K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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