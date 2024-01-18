Burdur'da Asayiş Uygulamasında 18 Şahıs Tutuklandı
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 18 şahıs tutuklandı. Uygulamalar sonucunda ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve kesici delici aletler ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık ve dolandırıcılık olayları da aydınlatıldı. Aranan şahısların da yakalandığı operasyonda 18 kişi tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 18 şahıs tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 05 Ocak-12 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici delici alet ele geçirildi.
Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 2 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Meydana gelen 9 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatıldı.
Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 24 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 18'i tutuklandı, 6 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca yakalanan bu şahıslardan 12 şahıs hakkında farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur'da yakalanması sağlandı.
Yakalanan şahıslardan "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma" suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR