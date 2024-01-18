Burdur'da Asayiş Uygulamasında 18 Şahıs Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 18 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 05 Ocak-12 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet kesici delici alet ele geçirildi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 2 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Meydana gelen 9 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 24 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahıslardan 18'i tutuklandı, 6 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca yakalanan bu şahıslardan 12 şahıs hakkında farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur'da yakalanması sağlandı.

Yakalanan şahıslardan "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma" suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR