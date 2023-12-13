Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Asayiş Uygulaması: 15 Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 15 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalar sonucunda ruhsatsız av tüfeği ve kesici delici alet ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının tamamı aydınlatıldı ve şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Aranan şahısların da yakalandığı operasyonda 15 kişi tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 15 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 – 8 Aralık tarihleri arasında il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kesici delici alet ele geçirildi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 7 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Meydana gelen 8 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 29 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 15 şahıs tutuklandı, 14 şahıs serbest bırakıldı.

Ayrıca yakalanan bu şahıslardan, 13 şahıs hakkında farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur'da yakalanması sağlandı.

Yakalanan şahıslardan "hırsızlık" suçundan 17 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "karşılıksız çek keşide etme" suçundan 3 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ve "silahla tehdit" suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Burdur Dolandırıcılık Güvenlik Ceza Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

13 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 13 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Şampiyonlar Ligi müziği sözleri! UEFA Şampiyonlar Ligi şarkısı Türkçe ve İngilizce sözleri nelerdir? Ş. Ligi müziği hangi dilde? 13 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Kopenhag - Galatasaray maç özeti! (VİDEO) Kopenhag - Galatasaray maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kopenhag - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! İsmail Mert Fırat kimdir? İsmail Mert Fırat kaç yaşında nereli? Galatasaray yenerse gruptan çıkıyor mu? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN şifresiz izle! (CANLI YAYIN) Kopenhag GS maçı canlı izle! Kopenhag Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Kopenhag Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu, açıklandı mı? İşte Galatasaray'ın 11'i Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title