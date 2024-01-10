Burdur'da Asayiş Uygulaması: 14 Şüpheli Tutuklandı
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uygulamalar sonucunda çok sayıda silah ve kesici delici alet ele geçirildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca ve 2 adet kesici delici alet ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 3 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Meydana gelen 9 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 2 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 14 şahıs tutuklandı, 6 şahıs ise serbest bırakıldı.
Ayrıca yakalanan şahıslardan 11'inin farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur'da yakalanması sağlandı.
Yakalanan şahıslardan "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "silahla yağma" suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR