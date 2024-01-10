Burdur'da Asayiş Uygulaması: 14 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir haftalık asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca ve 2 adet kesici delici alet ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 3 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Meydana gelen 9 dolandırıcılık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 2 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 14 şahıs tutuklandı, 6 şahıs ise serbest bırakıldı.

Ayrıca yakalanan şahıslardan 11'inin farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur'da yakalanması sağlandı.

Yakalanan şahıslardan "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "silahla yağma" suçlarından 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "hırsızlık" suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR