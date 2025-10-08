Burdur'da Asayiş Olaylarında Düşüş ve Güvenlik Operasyonları

Burdur'da yılın ilk 9 ayında il genelinde 9 bin 48 asayiş olayı meydana gelirken suçlarla mücadelede önemli operasyonlar gerçekleştirildi.

Eylül ayı genel güvenlik toplantısı Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ve İl Emniyet Müdürü Vekili Hakan Çiğiltepe'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı ilk 9 aylık dönem içerisinde ait asayiş, terör, uyuşturucu, siber suçlar, organize suçlar ve trafik verileri kamuoyuyla paylaşıldı. İlk 9 aylık dönemde; il genelinde 9 bin 48 olay meydana geldiği eylül ayı içerisinde ise toplam bin 123 olay meydana geldiği ve meydana gelen olay sayısında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 2 düşüş yaşandığı belirtildi.

Terör ve asayiş olayları

Terörle mücadele faaliyetleri çerçevesinde ilk 9 aylık dönemde; PKK/KCK kapsamında 2, FETÖ'ye yönelik 10 ve DEAŞ'a yönelik 9 olmak üzere toplam 21 operasyon gerçekleştirildi. 25 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. Asayiş olaylarında ilk 9 ayda kişilere karşı suçlarda; 2024 yılı aynı dönemine oranla, cinsel saldırı olaylarında yüzde 34, kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 9, kasten yaralama suçlarında yüzde 4 azalma sağlandı. Mal varlığına karşı suçlarda; 2024 yılı aynı dönemine oranla, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 25, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 25, evden hırsızlık olaylarında yüzde 22, işyerinden ve kurumdan hırsızlık suçlarında yüzde 18 azalma sağlandı.

Aranan şahıs ve uyuşturucu ile mücadele

2025 yılı içerisinde ifadeye yönelik 764 şahıs yakalanarak işlem yapıldı, aranan 435 şahıs tutuklanırken toplamda bin 199 şahıs hakkında işlem yapıldı. 5 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 80 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 137 tabanca ve 221 av tüfeği olmak üzere toplam 358 silah ele geçirilirken, 400 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde uyuşturucu imal ve ticaret suçundan 61, kullanmak ve diğer suçlardan 301 olmak üzere toplam 362 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 536 şüpheli gözaltına alınırken 77 şüpheli tutuklandı. Ayrıca operasyonlarda 5 kilo 252 gram, 629 tablet ve 113 kök farklı türde uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Trafik denetimleri sürüyor

Trafik denetimlerinde toplam 846 bin 260 araç ve sürücüsü sorgulandı, 2024 aynı dönemine oranla sorgulanan araç sayısı yüzde 25 artış gösterdi. Trafik yönünden kusurlu bulunan 67 bin 401 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 2025 yılı içerisinde meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybederken, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 35 azalma sağlandı. Eylül ayı içerisinde toplam 76 bin 634 araç ve sürücüsü sorgulandı, geçen yıl eylül ayına oranla sorgulanan araç sayısı yüzde 2 artış gösterdi. Yapılan denetimlerde trafik yönünden kusurlu bulunan 7 bin 365 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - BURDUR