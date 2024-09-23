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Bucak'ta Genç Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Bucak'ta Genç Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Bucak ilçesinde, 24 yaşındaki Beytullah Soylu, arabasıyla seyir halindeyken O.A. isimli şüpheli tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Soylu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan O.A., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde arabasıyla seyir halindeyken önü kesilerek av tüfeği ile göğsünden vurulan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi 811 Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 15 ACV 879 plakalı Tofaş otomobiliyle sokakta seyir halinde olan Beytullah Soylu'nun (24) önü O.A. (23) isimli şüpheli tarafından kesilerek av tüfeği ile araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Beytullah Soylu göğsünden vurulurken O.A. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vurulduktan sonra bilincini kaybeten Beytullah Soylu'nun otomobili yokuş aşağı kayarak park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Beytullah Soylu ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan Soylu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan O .A. polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında yakalanarak gözaltına alındı. Olayın nedeni henüz bilinmezken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa burdur Bucak Suç

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