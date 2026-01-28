Haberler

Alkollü sürücü 3 günde iki kez polisten kaçtı, yaklaşık 100 bin lira cezayı yedi

Güncelleme:
Burdur'da, 18 yaşından küçük bir sürücü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. İki ayrı olayda yakalanan sürücünün 0.67 promil alkollü olduğu tespit edilirken, toplamda 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

Burdur'da geçtiğimiz gece polis ekiplerinden kaçan daha sonrasında otomobili terk edilmiş halde bulunan sürücü, gece saatlerinde yine polis ekiplerinden kaçtı. Kısa süren kovalamacının ardından yakalanan sürücü, 18 yaşından küçük çıkarken alkollü olduğu tespit edildi. Her iki olaydan dolayı araca ve sürücüye yaklaşık 100 bin lira idari para cezası uygulanırken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Kapanlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar günü gece saatlerinde sürücüsü tespit edilemeyen 32 AY 375 plakalı otomobil, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacının ardından sürücü izini kaybettirirken bahse konu otomobil Çamlıbel Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde terk edilmiş halde bulundu. Plakasına ilgili maddelerden ceza yazılmasının ardından otomobil çekici marifetiyle otoparka çekildi. Gece saatlerinde tekrardan seyir halinde görülen otomobil, polis ekipleri tarafından cadde üzerinde takibe alındı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yine polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken kısa süren kovalamacının ardından otomobil durduruldu. Sürücü F.Ö.'ye (17), yapılan alkol kontrolünde 0.67 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyeti de olmayan yaşı küçük alkollü sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Her iki olayla ilgili ekipler tarafından araca ve sürücüye ilgili maddelerden yaklaşık 100 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil otoparka çekildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
