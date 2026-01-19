Haberler

Kazaya karışan alkollü sürücünün kayıp ehliyet beyanı, cezayı duyunca uzun sürmedi

Güncelleme:
Burdur'da bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yapılan alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 1.38 promil alkollü olduğu tespit edilerek sürücünün ehliyetine el konuldu ve ceza kesildi.

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü ilk olarak ehliyetini kaybettiğini söylerken ehliyet taşımamaktan da ceza yiyeceğini öğrenince ehliyetini otomobilden alarak polis ekiplerine teslim etti.

Kaza, akşam saatlerinde Özgür Mahallesi Halk Pazarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 9885 plakalı otomobil ile S.K.'nin kullandığı 15 ADT 701 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü alkollü çıktı

Polis ekipleri tarafından otomobil sürücüsüne yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine ehliyetini kaybettiğini söyleyen otomobil sürücüsü, ehliyetini taşımamaktan ceza yiyeceğini öğrenince ehliyetini otomobilden alarak ekiplere teslim etti. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 11 bin 629 lira da idari para cezası kesildi. Sürücü, işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
