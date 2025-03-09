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Burdur'da Alkollü Şahıs Restoran Çalışanlarıyla Tartıştı, Havaya Ateş Açtı

Burdur'da Alkollü Şahıs Restoran Çalışanlarıyla Tartıştı, Havaya Ateş Açtı
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Haberler
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Burdur'da alkollü bir şahıs, oğlunun restoranında çalışanlarla tartıştıktan sonra kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtı. Şahıs, polis tarafından evinde gözaltına alındı.

Burdur'da oğlunun iş yerine gelerek çalışanlarla tartışan ve ardından kuru sıkı tabancayla havaya ateş açan alkollü şahıs, polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Burdur'un merkez ilçesine bağlı Zafer Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı A.İ., cezaevinde bulunan oğlunun restoranına gelerek çalışanlarla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından restoranın karşısına geçen A.İ., yanında getirdiği kuru sıkı tabanca ile havaya 4 el ateş ettikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Restoran çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri şüpheli A.İ.'yi olayda kullandığı tabanca ile birlikte evinde gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, A.İ.'nin alkollü olduğu öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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