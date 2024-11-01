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Burdur'da Alkollü Restoranda Cinayet

Burdur'da Alkollü Restoranda Cinayet
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Burdur'da aralarında husumet bulunan iki kişi, alkollü bir restoranda karşılaşınca bir kişi diğerine 6 el ateş ederek öldürdü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Burdur'da alkollü bir restoranda aralarında husumet bulunan iki kişi karşılaşınca biri yanında bulunan silah ile diğerine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.10 sıralarında Burdur merkez Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda meydana geldi. İddialara göre daha önceden aralarında husumet bulunan Hüseyin Mete (35) ile Ramazan U. (42) alkollü bir restoranda karşılaştı. Hüseyin Mete'nin yan masasına oturan Ramazan U. bir süre sonra yanında taşıdığı silahı çıkarıp Hüseyin Mete'ye 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine restorana çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hüseyin Mete'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kaçan şahsı yakalamak üzere çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede Ramazan U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin Mete'nin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cinayet anı kameralara yansıdı

Restorandaki cinayet güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde Hüseyin Mete'nin arkasında oturan Ramazan U.'nun bir anda belinden çıkardığı silahı Hüseyin Mete'ye dayayarak 6 el ateş ettiği görülüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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