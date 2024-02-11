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Burdur'da Alkollü Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Burdur'da gece saatlerinde alkollü olarak bindiği motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da gece saatlerinde alkollü olarak bindiği motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yapan sürücü yaralandı.

Kaza, gece saat 04.15 sıralarında Burdur Merkez İnönü Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde plakasız motosikletiyle seyir halinde olan İ.E.U. motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sırasında yerde sürüklenen İ.E.U. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde İ.E.U.'nun 2,45 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücüye alkollü ve plakasız motosiklet kullanmaktan cezai işlem uygulandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Burdur Merkez Burdur Hastane Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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