Ehliyetini 2 yıl önce aldığını söyledi, aday sürücü olduğu tespit edilince ehliyeti iptal edildi

Burdur'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobildeki sürücü 0.56 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polislerin ehliyetini ne zaman aldın sorusuna sürücü 2 yıl önce aldığını ifade ederken gencin aday sürücü olduğu belirlendi. Ehliyeti iptal edilirken alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira da idari para cezası uygulandı.

Olay, gece saatlerinde Emek Mahallesi Bülten Ecevit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E.A. (21), 15 ACR 728 plakalı otomobili ile seyir halindeyken durumundan şüphelenen polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan alkol kontrollünde 0.56 promil olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine bakıldığında ise aday sürücü olduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından gencin ehliyeti iptal edilirken alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira da idari para cezası uygulandı.

Ehliyetini 2 yıl önce aldığını söyleyen O.E.A., ehliyetinin iptal olduğunu geç anladı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere ise, 'Sen ne çekiyorsun' diyerek tepki gösterdi. - BURDUR