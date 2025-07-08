Burdur'da Ağılda Yangın: 10 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Burdur'da Ağılda Yangın: 10 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilova ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti. Yangın, gecenin ilerleyen saatlerinde evin bitişiğindeki ağılda meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Yeşilova ilçesine bağlı Bayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Deniz D.'ye ait evin bitişiğindeki ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle ağıl tamamen kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı

Babalarının mezarına gelen aile, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide

Galatasaraylıları heyecanlandıran kare! İki yıldız Bodrum'da buluştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.