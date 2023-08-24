Burdur'da Afgan uyruklu çocuk kavgada darbedildi

Burdur'da iki grup arasında çıkan kavgada Afgan uyruklu bir çocuk darbedildi. Çıkan tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü ve çocuk baygınlık geçirdi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

BURDUR'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Afgan uyruklu H.T. (12) darbedildi.

Burdur'da dün saat 23.30 sıralarında tren garının önündeki caddede toplanan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma, tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada Afgan uyruklu H.T. aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.T.'yi Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis kavgaya karışan tarafları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)