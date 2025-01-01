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Burdur'da 88 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Burdur'da 88 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Burdur'un Tepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan 88 yaşındaki Havva Tortop, yeğeni tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemelerde yaşlı kadının doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği belirlendi.

Burdur'da 88 yaşındaki yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan 88 yaşındaki Havva Tortop, akşam saatlerinde evine gelen yeğeni tarafından hareketsiz halde bulundu. Yedek anahtarla içeri giren yeğeni, yaşlı kadını yerde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Havva Tortop'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde yaşlı kadının doğal sebeplerle yaşamını yitirdiği belirlendi. Tortop'un cenazesi morga kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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