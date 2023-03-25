Burdur'da 84 adrese eş zamanlı operasyon Burdur İl jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 84 adrese operasyon düzenledi, operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur'da 84 adrese eş zamanlı operasyon

BURDUR - Burdur İl jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 84 adrese operasyon düzenledi, operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Mart tarihinde eş zamanlı olarak 84 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabında operasyona ait görüntüler paylaşılırken, operasyonda ele geçirilen materyaller hakkında bilgi paylaştı.

Sosyal medya hesabında yapılan açıklamada 84 kişiye yönelik yapılan operasyonda; 2 av tüfeği ile 2 tabanca, 991 gram kubar esrar, 284 gram metamfetamin, 369 gram eroin, 293 uyuşturucu hap ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildiği bildirildi.