Burdur'da 78 adet tarihi eser ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da 78 adet tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Burdur'da 78 adet tarihi eser ele geçirildi

Burdur'un Çeltikçi ilçesine Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser getiren şüpheli yakalandı.

Burdur'un Çeltikçi ilçesine Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser getiren şüpheli yakalandı. Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma ekipleri tarafından Burdur genelinde kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçları ile mücadele çerçevesinde 30 Haziran'da 2 tarihinde M.A. isimli şahsın tarihi eser getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan araştırma ve fiziki takip sonucunda Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bulunan Burdur-Antalya D-650 Karayolu üzerinde durdurulan M.A. isimli şahsın çantasında ve üzerinde arama yapıldı. Yapılan adli aramada; tarihi eser olduğu tespit edilen Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait 59 adet sikke, 10 adet yüzük, 3 adet mühür, 1 adet haç ve 5 adet obje olmak üzere toplam 78 adet tarihi eser ele geçirildi.

Bucak Cumhuriyet Savcısının kararı ile ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan M.A. isimli şüpheli gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Helenistik Çeltikçi Burdur Roma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title