Burdur'da 60 adet tarihi eser ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Burdur'da Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 60 adet tarihi eser ele geçirildi. Burdur'da Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 60 adet tarihi eser ele geçirildi. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi. Yarıköy köyünde S.A. isimli şahsın evinin bahçesinde tarihi eser niteliği taşıyan malzemeler olduğunu tespit eden ekipler, şahsın ikametinde yapılan adli aramada 60 adet kanun çerçevesinde eser ele geçirdi. Ele geçirilen eserler Burdur Müze Müdürlüğü koordinesinde muhafaza altına alındı. Cumhuriyet savcısının kararı ile S.A. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BURDUR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Jandarma Burdur 3. Sayfa Haberler

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