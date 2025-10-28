Burdur'da 50 Üniversite Öğrencisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'da yaklaşık 50 üniversite öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Taburcu olan öğrenciler ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, gece saatlerinde Burdur'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan yaklaşık 50 üniversite öğrencisi zehirlenme şüphesiyle rahatsızlandı. İshal, karın ağrısı ve ateş gibi rahatsızlıkları olan bazı öğrenciler ambulans ile bazıları ise kendi imkanlarıyla Burdur Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. Zehirlenme şüphesiyle rahatsızlanan yaklaşık 50 öğrenci hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yurtta çıkan yemekten ve sudan numune alan ekipler tarafından öğrencilerin neden rahatsızlandığı araştırılıyor.

Öte yandan, konuyla alakalı Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BURDUR