Burdur'da 5 Firari Yakalandı

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel asayiş çalışmalarında haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-21 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 30 asayiş olayında 42 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 36 bin 240 şahıs sorgulamasında 55 aranan şahıs, 16 bin 875 araç sorgulamasında 3 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı. Ayrıca farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli yakalanarak, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanıp Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR