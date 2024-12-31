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Burdur'da 333 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Burdur'da 333 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
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Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yıl başında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 333 litre kaçak içki ve diğer alkollü içecek malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da 333 litre kaçak içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yıl başında piyasaya sürülmek için hazırlanan 333 litre el yapımı içki ile 50 litre etil/metil alkol, 9 adet alkollü içki aroması, 281 adet boş şişe, 100 adet şişe kapağı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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