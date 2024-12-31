Burdur'da 333 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yıl başında piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 333 litre kaçak içki ve diğer alkollü içecek malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur'da 333 litre kaçak içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yıl başında piyasaya sürülmek için hazırlanan 333 litre el yapımı içki ile 50 litre etil/metil alkol, 9 adet alkollü içki aroması, 281 adet boş şişe, 100 adet şişe kapağı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa