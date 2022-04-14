Burdur'da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Burdur'da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Burdur'da 31 şişe kaçak içki ele geçirildi

Burdur'da uygulama noktalarında polis tarafından yapılan denetimlerde 2 araçta toplamda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da uygulama noktalarında polis tarafından yapılan denetimlerde 2 araçta toplamda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktalarında yapılan denetimlerde M.A. ve H.Ş.'nin kullandığı araçlarda arama yapıldı. Aramalarda farklı markalarda toplamda 31 şişe kaçak içki ele geçirildi. Haklarında işlem başlatılan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title