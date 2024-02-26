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Burdur'da 3 Katlı Bina Alevlere Teslim Oldu

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Burdur'da çatı katında çıkan yangın bütün eve sıçrayınca 3 katlı bina tamamen yanarak kül oldu. Yangın sonucunda herhangi bir yaralı olmazken, jandarma ekipleri olayın çıkış nedenini araştırıyor.

Burdur'da 3 katlı bina alevlere teslim oldu

Yangın bütün eve sıçrayınca 3 katlı bina tamamen yanarak kül oldu

BURDUR - Burdur'da çatı katında meydana gelen yangın bütün eve sıçrayınca 3 katlı bina tamamen yanarak kül oldu.

Yangın gece saat 01.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Suludere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Aykut Ç. ve İsmail K.'ye ait 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahipleri binayı boşaltarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 5 araç ve 12 personel ile müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralı bulunmazken jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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