Burdur'da 250 bin TL değerindeki tarım aletlerini çalan şahıs yakalandı

Burdur'da 250 bin TL değerindeki tarım aletlerini çalan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Ocak tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen Merkez ilçe Bozlar köyünde K.E. isimli şahsın bahçesinden 1 adet 4'lü pulluk, 1 adet tambur, 1 adet patlatma ve 1 adet tesviye küreği olmak üzere toplam 250 bin TL değerindeki 4 adet tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), istihbarat unsurları ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma ve araştırmalar sonucu tarım aletleri Antalya'nın Korkuteli ilçesi Hacıbekar köyünde Z.A. isimli şahsın ikametinde ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Şüpheli şahıs ise sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR