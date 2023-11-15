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Burdur'da 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda farklı suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D. isimli şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.