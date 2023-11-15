Burdur'da 25 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda farklı suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D. isimli şahıs yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Burdur'da farklı suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 aylık takip sonucunda hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından hakkında 25 yıl 2 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan M.D. (43) isimli şahıs 15 Kasım günü saklandığı eve düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından cezaevine gönderildi. - BURDUR