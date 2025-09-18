Haberler

Burdur'da 25 Aranan Şahıs Yakalandı

Burdur'da 25 Aranan Şahıs Yakalandı
Burdur'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs, kolluk birimleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da kolluk birimleri tarafından il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik, mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi, suç-suçluların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede; 16 Ağustos-16 Eylül 2025 tarihleri arasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı.

Şahsılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
