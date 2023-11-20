Burdur'da 24 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 24 yıl 3 ay 4 gün hapis cezasıyla aranan H.M. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca bulundu.
Burdur'da ekiplerinin çalışmalarında 24 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda "hırsızlık" suçundan 24 yıl 3 ay 4 gün hapis cezasıyla aranan H.M.(27) yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Burdur Adliyesine çıkarılan H.M. tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa