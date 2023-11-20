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Burdur'da 24 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 24 yıl 3 ay 4 gün hapis cezasıyla aranan H.M. isimli şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız bir tabanca bulundu.