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Burdur'da 22 Şahıs Tutuklandı

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan genel asayiş çalışmalarında yakalanan ve farklı suçlardan aranması olan 22 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. 3 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Toplamda 30 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve 22 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel asayiş çalışmalarında yakalanan ve farklı suçlardan aranması olan 22 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ocak-19 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 3 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 30 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 22 şahıs tutuklandı 8 şahıs serbest bırakıldı.

Ayrıca yakalanan bu şahıslardan, 13 şahıs hakkında farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur'da yakalanması sağlandı.

Yakalanan şahıslardan "hırsızlık" suçundan 15 yıl 8 ay 25 gün, 5 yıl ve 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan 3 şahıs, "çocuğun cinsel İstismarı" suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Burdur Güvenlik Cezaevi Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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