Burdur'da 211 operasyonda 26 kişi tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2023 yılındaki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlediği 211 operasyonda yakalanan 390 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan planlı çalışmalar neticesinde icra edilen 211 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 390 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 46'sı adli kontrol şartıyla serbest, 318'i ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda 914 gram eroin, bin 424 gram esrar, 546 gram metamfetamin, 430 gram bonzai, 362 adet sentetik ecza, 360 gram skunk, 23 adet lsd, 180 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 adet elektronik terazi, 378 kök skunk bitkisi, 115 kök kenevir bitkisi, 803 adet sikke, 36 adet tarihi obje, 8 adet dedektör, 8 adet madeni heykel, 55 adet sahte 100 Dolar, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet makas, 19 litre viski, 10 litre rakı, 2 litre kaçak/sahte alkol, 69 bin 530 gram tütün, 29 bin 820 adet dolu makaron, 49 bin 200 adet boş makaron, 4 bin950 adet sigara sarma kağıdı, 3 adet elektronik sigara likiti, 4 bin 800 gram kaçak çay ele geçirildi. - BURDUR