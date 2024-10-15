Burdur'da 19 Şüpheli Yakalandı, 101 Yıl Hapis Cezası Uygulandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 15 günlük çalışmalarda toplam 101 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 19 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlıklarının 25 Eylül-09 Ekim 2024 tarihleri arasında il genelinde yaptığı çalışmalarda toplam 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheli tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı cezaevine teslim edildi. - BURDUR