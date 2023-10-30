Burdur'da 17 zanlı tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 17 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda kesici delici aletler, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Burdur'da çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 17 zanlı tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele edilmesi amacıyla aranan şahıslara yönelik 20- 27 Ekim tarihleri arasında uygulamalar gerçekleştirdi. Çalışmalarda 1 adet kesici delici alet, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. "Hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit" suçlarından aranması olan toplamda 24 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 7 şahıs serbest bırakıldı. - BURDUR