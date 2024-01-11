Burdur'da 154 Bin TL Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Kadın Yakalandı

Burdur'da Kasım ayında bir evde 154 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı.

Burdur'da 22 Kasım tarihinde merkez Bağlar Mahallesi 14034 Sokak üzerinde bulunan bir ikametten 154 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştirenlerin H.A.(37) ve B.A.(20) isimli kadın şahıslar olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan teknik takip sonucunda olayın faillerinden H.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, olayın bir diğer faili B.A.yı yakalamak için çalışmalar sürüyor. - BURDUR