Burdur'da 15 günde 8 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı - Haberler

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Burdur'da 15 günde 8 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burdur'da 15 günde 8 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu çerçevesinde 8 şahsa işlem yapıldı.

BURDUR (İHA) - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu çerçevesinde 8 şahsa işlem yapıldı.

İşlem yapılan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1,90 gram metamfetamin, 12,64 gram eroin, 2,05 gram skunk, 3 adet kullanımı kontrole tabi hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları çerçevesinde işlem yapılan 1 şahıs savcılıktan, 7 şahıs ise işlemlerinin ardından emniyet müdürlüğünden serbest bırakıldı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Burdur, Nisan, 3. Sayfa, Haberler

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