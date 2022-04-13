Burdur'da 12 araç sürücüsüne 8 bin TL ceza

Burdur'da yapılan trafik denetimlerinde 12 sürücüye toplamda 8 bin 371 TL para cezası kesildi

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde yapılan trafik denetimleri yapıldı. Kuralları ihlal eden 12 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 371 TL idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi. - BURDUR