Burdur'da 12 araç sürücüsüne 8 bin TL ceza - Haberler

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Burdur'da 12 araç sürücüsüne 8 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Burdur'da 12 araç sürücüsüne 8 bin TL ceza

Burdur'da yapılan trafik denetimlerinde 12 sürücüye toplamda 8 bin 371 TL para cezası kesildiBurdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde yapılan trafik denetimleri yapıldı.

Burdur'da yapılan trafik denetimlerinde 12 sürücüye toplamda 8 bin 371 TL para cezası kesildi

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde yapılan trafik denetimleri yapıldı. Kuralları ihlal eden 12 araç sürücüsüne toplamda 8 bin 371 TL idari para cezası kesildi, 3 araç trafikten men edildi. - BURDUR

Burdur'da 12 araç sürücüsüne 8 bin TL ceza

Burdur'da 12 araç sürücüsüne 8 bin TL ceza

Burdur'da 12 araç sürücüsüne 8 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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